Saalfelderin verkauft Kleider, die eine Geschichte haben

Saalfeld Daniela Jahn hat eine kreative Geschäftsidee, die sie auch in der Corona-Zeit in die Tat umsetzt

Daniela Jahn verkauft nicht einfach nur Second-hand-Klamotten. Ihre Kleider haben eine Geschichte, erzählt von den Vorbesitzern und weitergegeben von „Dani Wahni“, so der Spitz- als auch Künstlername der 35-Jährigen. Da ist der Ledermantel, gekauft vor Jahren „im Westen“ für stattliche 3000 DM, der nun für 95 Euro auf ein zweites Leben hofft. Da ist auch die Tasche aus DDR-Zeiten, der Hut aus New York… All die Sachen haben eine Geschichte, weshalb Daniela Jahns Laden in einem Hof in der Saalfelder Brudergasse auch „Danis Kleidergeschichten“ heißt.

Von Corona nicht runter kriegen lassen

Doch sie hatte nur einen kurzen Sommer, die Corona-Pandemie machte auch Daniela Jahn einen Strich durch so manche Rechnung. Ihr Laden ist derzeit geschlossen. Doch die junge Frau mit den rötlichen Haaren und einem umwerfenden Lachen ist nicht auf den Kopf gefallen. Sie ist gelernte Bankkauffrau, sie hat Wirtschaftspädagogik an der Universität Jena studiert, sie ist Künstlerin, sie hat sich also etwas einfallen lassen. „Ich bin ein kreativer Kopf“, sagt sie lachend und ist fest davon überzeugt, sich von Corona nicht unterkriegen zu lassen.

Ihr Konzept geht so: Fotos ihrer Sachen, die mit den Geschichten, postet sie auch auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und Co. Wenn sich darauf jemand meldet, dem eines der Teile gefällt, schickt ihm Daniela Jahn eine „Checkliste“. In dieser trägt der Interessent Infos wie Größe, Alter und bestimmte Vorlieben ein und Daniela Jahn packt ihm dann eine Überraschungskiste. Da drin ist natürlich das zunächst begehrte Kleidungsstück, aber auch viele andere, die die Ladengründerin für ihn aussucht. „Bis die Kiste voll ist.“

Second-hand liegt im Trend

Natürlich muss der Kunde nicht alles nehmen. „Es hat aber auch noch niemanden gegeben, der gar nichts genommen hat“, so Daniela Jahn. Den Rest holt sie einfach wieder ab. „Ich bin Zalando, Amazon und Hermes in einem.“ Das funktioniere gar nicht so schlecht, schließlich liege Second-hand im Trend.

Das nachhaltige Denken sei zum Beispiel in den letzten Jahren regelrecht auferstanden. Schließlich müssen gebrauchte Sachen nicht extra produziert werden. „Nur nackt laufen ist noch besser für die Umwelt“, sagt Daniela Jahn. Doch Freude an Second-hand-Sachen haben nicht nur die neuen Nutzer – sondern auch die vorherigen. Das geliebte Teil soll nicht einfach so verschwinden! Viele mögen es sehr, zu wissen, was aus dem schönen Teil wird, von dem man sich nur schweren Herzens trennen muss, weil es vielleicht zu eng worden ist. Und, betont die Gründerin von „Danis Kleidergeschichten“: Sie mögen es auch, wenn die Geschichten dieser Kleider weitererzählt werden und nicht untergehen.

Stadtfeeling mit Natur

Ursprünglich aus dem Ilmkreis stammend lebt Daniela Jahn seit 2006 in Saalfeld. Damals hatte sie Suhl, Ilmenau und Saalfeld zur Auswahl. Sie entschied sich für die Feengrottenstadt, weil dort das Wetter am Besten sei. Saalfeld finde sie mittlerweile sehr angenehm, denn es biete „Stadtfeeling“ mit Natur und ohne die Nachteile einer Großstadt. Neben ihrem sehr geschmackvoll ausgestalteten Lädchen, ein „Second-hand-Laden in schön“, entwickelt Daniela Jahn parallel ein weiteres Standbein als Künstlerin.

Sie betreibt „Marker-Art“ oder auch „Filzstift-Kunst“, sie zeichnet mit Filzstiften. Derzeit hat sie sogar einen Auftrag, sie zeichnet 23 wichtige Bauwerke Saalfelds. Am Ende unterzeichnet sie jedes ihrer Werke mit „D.W.“. Das steht für „Dani Wahni“, abgeleitet von „Dany Sahne“, ihrem Spitznamen aus der Kindheit und Jugend, als sie noch Walther mit Nachnamen hieß. „Wahni“ ist dabei ein spaßig gemeinter Ausdruck ihrer Lebendigkeit und Kreativität. Wer Daniela Jahn einmal gesprochen hat, der versteht das sofort.