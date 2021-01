Saalfelds Bürgermeister gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Am offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, dem 27. Januar, legte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ein Blumengebinde auf dem Hauptfriedhof der Stadt ab. Der Bürgermeister besuchte eine Grabstelle der Kriegsgräber-Fürsorge und das Ehrenmal für gefallene Sowjetsoldaten und getötete Zwangsarbeiter.

Kania erklärte: „Dieser Tag soll dem Gedenken an die Opfer dienen und uns mahnen, was geschehen kann, wenn die Zivilgesellschaft versagt. Es ist unsere Aufgabe, mit der Erinnerung an die Toten die Zukunft der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu sichern.“ Saalfelds Bürgermeister weiter: „Die Geschehnisse der Vergangenheit dürfen sich niemals wiederholen!“

Der 27. Januar als zentraler Gedenktag geht auf eine Proklamation des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog (CDU) im Jahr 1996 zurück. Die bewusste Festlegung auf den 27. Januar erfolgte in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945.

Unter der Überschrift „Wider das Vergessen“ wird das Theater Rudolstadt auf seiner Facebook-Seite anlässlich des Holocaust-Gedenkages am heutigen Mittwoch, 27. Januar, ab 18 Uhr eine rund 40-minütige Lesung zeigen.