Saalfelds Bürgermeister zu Glasfaser-Ausbau: Stichtag ist der 18. Juli

Saalfeld. Die Deutsche GigaNetz GmbH plant den Bau eines Glasfasernetztes in Saalfeld - wenn 40 Prozent der Adressinhaber mitmachen.

Genau 13 Einwohnerversammlungen absolvierte die Saalfelder Rathaus-Spitze in den zurückliegenden Wochen. Die letzte fand am Donnerstagabend in Altsaalfeld statt. Eines der wichtigsten Themen, die von den Bürgern angesprochen wurden, war die geplante Glasfaser-Verlegung durch die Firma Deutsche GigaNetz GmbH. Wie berichtet, hat das Unternehmen vor, jedem Saalfelder Haushalt einen Anschluss für schnelles Internet zu schaffen, wenn dies gewollt wird. Und das aus privatwirtschaftlicher Basis, also ohne öffentliche Fördermittel.

Wie Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) den Einwohnern sagte, benötige die GigaNetz GmbH eine Mindestteilnehmerzahl von 40 Prozent. 40 Prozent der Adresspunkte müssten mit dem Unternehmen kooperieren. „Deadline ist der 18. Juli“, erklärte Kania in Dittrichshütte: „Dann wird veröffentlicht, ob die 40 Prozent erreicht werden.“ In Unterwirbach fügte der Rathauschef an: „Ich hoffe, dass sie es schaffen.“ Die Saalfelder hätten es „selber in der Hand“.

„Wer hier nicht Home-Office machen kann, kann hier nicht herziehen.“

Auf die Frage, ob die Chance auf schnelles Internet vertan sei, gelinge der GigaNetz GmbH nicht der gewünschte Marktanteil, erklärte Kania: „Wenn es jetzt scheitert, kommt die nächsten zehn Jahre keiner.“ Daher warb der Bürgermeister für die Teilnahme: „Das Bestechende ist: Es wird wirklich Glasfaser bis an jedes Haus gelegt“ - unabhängig davon, ob das Haus einen oder 30 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist. Dazu ergänzte Andrea Kühn, Ortsteilbürgermeisterin der Saalfelder Höhe: „Für uns kleine Höhendörfer gilt: Wenn das jetzt nicht kommt, kommt es nie!“ Kania fügte hinzu, schnelles Internet werde zunehmend ein Standortfaktor: „Wer hier nicht Home-Office machen kann, kann hier nicht herziehen.“ Auch beim Home-Schooling sei schnelles Internet ebenso unabdingbar.

In Altsaalfeld am Donnerstagabend war indes der zunehmende Vandalismus in der Stadt ein wichtiges Thema. Kania drückte - ebenso wie anwesende Bürger - großen Unmut darüber aus: „Wer geht raus und zerstört eine Reh-Raufe? Ich verstehe es nicht.“ Jedes Vorfall werde zur Anzeige gebracht. Kania: „Wir sind regelmäßig mit der Polizei im Gespräch.“