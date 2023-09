Saalfelds Christen feiern Am Hohen Ufer den Tag der Diakonie

Trommelgruppe und Band der Werkstätten Saalfeld beim Auftritt zum Tag der Diakonie am Sonnabend im Garten des Gemeindehauses am Hohen Ufer. Bis zum Abend wird hier noch gefeiert.

Saalfeld Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche zeigt seine Angebote - dazu gibt es einen Familientag der Chöre und einen 30. Geburtstag

Voll gesperrt ist den ganzen Sonnabend die Straße Am Hohen Ufer in Saalfeld. Grund ist der Tag der Diakonie, der hier auf dem Areal zwischen Gemeindehaus und Ev. Kindergarten Haus Kunterbunt Saalfeld gefeiert wird.

Mit einem Festgottesdienst wurde ab 14 Uhr der 30. Geburtstag der Kindereinrichtung gefeiert. Die aktuellen Schützlinge zeigten bei einem Programm mit Liedern und Gedichten, was sie gelernt haben.

Garten gleicht einer großen Kaffeetafel mit Bühne

Anschließend ging es hier und im Garten des Gemeindehauses weiter, der einer großen Kaffeetafel mit Bühne glich. An den Auftritt der Trommelgruppe und Band der Werkstätten Saalfeld schloss sich ein Theaterstück der besonderen Wohnform Brudergasse Saalfeld an. Ab 16.30 Uhr wird zum gemeinsamen Volksliedersingen geladen. Anschließend gibt es den Abendsegen und ein Zusammensein am Lagerfeuer mit musikalischer Begleitung. Eingebettet in den Tag der Diakonie und das Jubiläum des Kindergartens ist auch der Familientag der Chöre der Johanneskirche.

Einen ausführlichen Bericht vom Tag der Diakonie in Saalfeld gibt es am Montag in der OTZ.