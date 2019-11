Saalfelds Eisbahn wird mit Öko-Strom betrieben

Der Saalfelder Weihnachtsmarkt wird erst am Donnerstag eröffnet. Doch die Eisbahn lädt bereits seit Montagvormittag auf den Markt. Initiator Christian Faber ist es zum vierten Mal in Folge gelungen, die Eisfläche zu installieren. Betrieben wird sie mit Öko-Strom der Saalfelder Stadtwerke, erklärte er dieser Zeitung. Die Frage danach war von AfD-Stadtrat Knut Engelhardt in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments aufgeworfen worden. „Auf Öko-Strom haben wir wert gelegt“, sagte Faber, dessen ganze Familie mithilft, um die Eisbahn zu einem Saalfelder Jahres-Höhepunkt werden zu lassen. „Wir werden wieder zur Schaustellerfamilie“, witzelte Faber. Mit dabei sind seine Schwester, die Tochter, der Neffe...

Die Eisfläche wurde tiefer gelegt

Zu den wichtigsten Neuerungen der Eisbahn 2019 zählt dies: Die Eisfläche wurde tiefer gelegt. Sie hat einen komplett neuen Unterboden. War für die Besucher der vergangenen Jahre vor dem Betreten des Eises eine mitunter glitschige Holztreppe zu überwinden, reicht nunmehr eine kleine, nicht sehr steile Rampe. Faber reagiert damit auf den Wunsch von Rollstuhl- und Rollator-Benutzern. Auch für Mütter und Väter mit Kinderwagen ist der Zugang nun stark erleichtert. Wie Faber berichtet, haben Schüler des Böll-Gymnasiums im Zuge eines Projekts in der Vorwoche schon mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen getestet, ob der Rolli-Zugang funktioniert. Am Montag kam schon die junge Mutter Susanne Glaser mit ihrem im Kinderwagen fahrenden kleinen Theo in den Genuss der Auffahrt.

Am 1. Januar wird Eishockey gespielt

Mittlerweile hat die Eisbahn ein derart positives Image, dass es laut Faber viele Nachfragen für die Bandenwerbung gebe. Die aber will der Inhaber einer Firma für Wärme, Lüftung und Kältetechnik nicht ausweiten: „Wir lassen es bei denen, die von Anfang an den Mut hatten, mitzumachen.“ Die Preise für die Eisbahn-Nutzung bleiben stabil, es sind Faber zufolge die des Vorjahres. Zum Programm erklärte Faber: Dienstag ist Familientag, Donnerstag Sponsorentag und am Donnerstag gibt es die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen. Auch in diesem Jahr steigt eine große Silvesterparty, dieses Mal mit der Showband „XtraWild“. Zur Abschlussparty am 4. Januar 2020 spielt die Party-Rockband „Green Saphire“. Am 21. Dezember wird Faber zufolge das Lobensteiner Jugendblasorchester an der Eisfläche ein Konzert geben. Am 1. Januar wird zudem auf der Eisfläche Eishockey gespielt.

Zu denen, die von Anfang an den Erfolg der Eislaufbahn glauben, gehört der Eventmanager und Eisbahn-Gastronom Markus Truppel. Bei ihm gibt es nicht nur Glühwein, erklärte er am Montag, sondern zum Beispiel auch heißen Caipirinha.

„Wir schätzen die Kunden aus Saalfeld“

Während auf der Eisbahn die ersten Jugendlichen am Montag ihre Runden treten, waren die Budenbetreiber gemeinsam mit Marktmeister Thomas Schilling dabei, den Weihnachtsmarkt vorzubereiten, der am Donnerstag, dem 28. Dezember, eröffnet wird. Dann werden 21 Hütten ihre Luken öffnen und Weihnachtliches anbieten. Darunter ist dann auch wieder die Detscher-Hütte, die von den Vereinen der Stadt betrieben wird. Den Erlös des Verkaufs dieser Saalfelder Spezialität kommt den Vereinen zu gleichen Teilen zu gute, erläuterte Schilling. Mit einem neuen Bienenstand auf Rädern ist Florian Wöll auf dem Weihnachtsmarkt dabei. 120 Bienenvölker arbeiten für ihn und seine Frau, beide Apotheker. Wöll wird diverse Bienenprodukte anbieten und erstmals auch neu entwickelte Naturkosmetik. Wöll: „Wir schätzen die Kunden aus Saalfeld.“