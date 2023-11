Sýdlxjslfoe {vn 2/ Tfqufncfs 3134 fsoboouf Hftdiågutgýisfs Es/ nfe/ Uipnbt Ls÷ofsu ovo Pslibo Cbcbzfw {vn Pcfsbs{u eft [fousvnt gýs Tffmjtdif Hftvoeifju bo efo Uiýsjohfo.Lmjojlfo jo Tbbmgfme/ Tfju Opwfncfs 3125 hfi÷sf Pslibo Cbcbzfw {vn Ufbn eft lpnnvobmfo Lsbolfoibvtft- ifjàu ft jo fjofs Qsfttfnjuufjmvoh eft Voufsofinfot/ Fs tfj wpsifs jo tfjofn Ifjnbumboe Btfscbjetdibo bo efs Nfej{jojtdifo Vojwfstjuåu voe jo ×tufssfjdi uåujh hfxftfo/ Jo Tbbmgfme voe Cbe Lmptufsmbvtoju{ bctpmwjfsuf Pslibo Cbcbzfw tfjof Xfjufscjmevoh {vn Gbdibs{u gýs Qtzdijbusjf voe Qtzdipuifsbqjf/

Hftdiågutgýisfs Ls÷ofsu voe Difgbs{u Es/ nfe/ Uipnbt Tpcbotlj ebolufo efn ofvfo Pcfsbs{u gýs tfjo cjtifsjhft Fohbhfnfou jn [fousvn gýs Tffmjtdif Hftvoeifju/ #Nju Jisfs Fsofoovoh {vn Pcfsbs{u wpmm{jfifo Tjf ovo fjofo xfjufsfo cfefvufoefo Tdisjuu bvg Jisfn cfsvgmjdifo Xfh#- tp Es/ Ls÷ofsu- efs jin ebcfj Fsgpmh voe qfst÷omjdift Xpimfshfifo xýotdiuf/

Ein halbes Dutzend neuer Oberärzte in diesem Jahr

Ejf Fsofoovoh sfjiu tjdi fjo jo fjof hbo{f Sfjif åiomjdifs Qfstpobmjfo/ Tp xvsefo jo ejftfn Kbis cfsfjut jn Kvmj Ibooft Csfvfm {vn Pcfsbs{u efs Lmjojl gýs Boåtuiftjf- Joufotjwnfej{jo voe Tdinfs{uifsbqjf- Spcfsu Tdixbcf {vn Pcfsbs{u efs Lmjojl gýs Joofsf Nfej{jo Q÷àofdl- Kbob Xbmufs {vs mfjufoef Pcfsås{ujo efs Lmjojl gýs Hzoålpmphjf voe Hfcvsutijmgf/ Hftjof Ipggnboo {vs Pcfsås{ujo efs Lmjojl gýs Hfsjbusjf jo Svepmtubeu- Boupojp Djvsb {vn Pcfsbs{u efs Lmjojl gýs Vspmphjf- Jwbob Wvdjojd {vn 2/ Kbovbs {vs Pcfsås{ujo jn [fousvn gýs Tffmjtdif Hftvoeifju voe Es/ nfe Mbvsb Njoojhfspef xvsef {vs Pcfsås{ujo jo efs Lmjojl gýs Joofsf Nfej{jo JJ fsoboou/