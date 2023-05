Mitglieder des Saalfelder Bau- und Wirtschaftsausschusses sowie der Saalfelder Stadtverwaltung besichtigten am Mittwoch die MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH in Rudolstadt-Schwarza. Dort werden die Stahlteile für den im Bau befindlichen neuen Pioniersteg über die Saale in Saalfeld gebaut. Die Brücke, getragen von einem 17 Meter hohen Pylon, soll noch 2023 fertiggestellt werden.