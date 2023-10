Saalfelds neuer Pioniersteg bekommt sein Geländer

Der neue Pioniersteg in Saalfeld nimmt immer deutlichere Konturen an. Inzwischen ist die Anbindung fertig, wird das Geländer gerade montiert. Noch im Herbst soll der neue Rad- und Fußweg über die Saale freigegeben werden.

Saalfeld Die dritte neue Saalequerung binnen weniger Jahre nimmt Konturen an - Freigabe noch im Herbst geplant

Es ist die dritte neue Saalequerung binnen weniger Jahre, im Abstand weniger Kilometer in Saalfeld. Nach der Carl-Zeiss-Brücke am früheren Zeiss-Wehr und der Bohlenwandbrücke, die Obernitz und Reschwitz verbindet, steht nun auch der neue Pioniersteg in Höhe des Stadions an den Saalewiesen vor der Fertigstellung.

Inzwischen sind die Anbindungen auf beiden Uferseiten fertig, das Geländer wird gerade montiert. Die Vollsperrung des Steges ist zunächst bis Ende Oktober ausgewiesen, die Freigabe als Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll noch im Herbst erfolgen.

Kosten sind mit gut vier Millionen Euro veranschlagt

Anfang des Monats hatte der Stadtrat beschlossen, dass der bisher geläufige Name "Pioniersteg" auch der offizielle Name für den Neubau werden soll. Der Vorgängerbau der jetzigen Brücke war vor knapp 100 Jahren als Neubau durch den „Pioniersturm der Sturmabteilung – SA Saalfeld“ errichtet worden. Im Jahr 1938, mitten in der Zeit des Nationalsozialismus, erfolgte deshalb die Namensgebung in „Pioniersteg“.

Ausgeführt werden die Arbeiten für den Ersatzneubau mit einem 17 Meter hohen Pylon im Auftrag der Stadt Saalfeld. Gerechnet wird mit Kosten von mehr als vier Millionen Euro. Der neue Pioniersteg soll Teil des Saaleradweges werden, der dann flussnah am Schokoladewerk vorbei nach Obernitz und über die Bohlenwandbrücke nach Reschwitz führen wird.