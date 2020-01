Saalfelds Oberes Tor ab März begehbar

Offenbar steht der Baustart für die neue Radbrücke zwischen Obernitz und Reschwitz kurz bevor: Noch bis Ende Januar rechnet Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) mit dem Eintreffen des Fördermittelbescheids. Laut Landratsamt sei dann ein „kurzfristiger Baustart“ anvisiert.

Ferner erklärte der Bürgermeister, dass die von Saalfeld bestellten neuen Parkscheinautomaten im Februar geliefert und installiert werden. Für die alten Parkschein-Automaten habe es keine Ersatzteile und kein Software-Abdate gegeben, hieß es beim Beschluss im Bauausschuss im November 2019. Die Kosten für die Neubeschaffung wurden mit 45.000 Euro angegeben.

Auch für die Begehbarkeit des Oberen Tores nannte Kania nun einen Termin. Die Eröffnung solle im März oder April erfolgen. Ziel ist es, Saalfeld-Touristen im Oberen Tor auf die Stadt einzustimmen und über die Stadt zu informieren.

Stadtrat beschließt die Einführung der Kurtaxe zum 1. April

Wie erwartet stimmte der Stadtrat einstimmig der Kurbeitragssatzung zu. Somit wird Saalfeld am 1. April die Kurtaxe einführen. Erwachsene zahlen zwei Euro pro Nacht, Kinder über sechs Jahre die Hälfte. Für Kinder unter sechs Jahren und für das zweite Kind einer Familie ist keine Kurtaxe zu entrichten. Freilich könne auch das zweite Kind dann kostenlos die Busse benutzen, betonte Kania.

Die Fraktionschefs Eirik Otto (CDU), Steffen Lutz (SPD-Grüne) und Joachim Heinecke (FDP) würdigten die Einführung der Kurtaxe als guten und geeigneten Schritt, den Tourismus in Saalfeld voranzubringen. Saalfelds Bürgermeister erklärte, die einhellige Zustimmung zur Kurtaxe in Saalfeld könne „auch eine Initialzündung für Bad Blankenburg sein“. Auch in der Fröbelstadt wird über die Einführung einer Tourismus-Abgabe diskutiert.

Am Ende der öffentlichen Stadtratssitzung informierte der Bürgermeister, dass am 9. Mai das Europafest der Thüringer Staatskanzlei in Saalfeld stattfinden werde. Es werde viel Politprominenz in der Stadt sein, es gebe Diskussionsrunden und ein Programm. Und das Beste sei, erklärte Kania, „die Kosten trägt zu hundert Prozent die Staatskanzlei“.