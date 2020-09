Saalfelds Schwimmbad-Sauna öffnet unter Corona-Bedingungen

Saalfeld. Ab Montag können wieder bis zu 14 Gäste gleichzeitig in der Sauna an der Kelzstraße für ihre Gesundheit schwitzen

Gute Nachrichten für alle, die es heiß mögen: Am kommenden Montag, dem 14. September, wird der Sauna-Bereich der Saalfelder Schwimmhalle wieder geöffnet. Dies geschieht unter Einhaltung der Corona-Auflagen des Gesundheitsamtes, wie Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH, am Freitag vor Ort erläuterte. So muss die Sauna nach jeweils drei Stunden gelüftet und desinfiziert werden. Vier Sauna-Intervalle seien so am Tag möglich. Die Zahl der gleichzeitigen Sauna-Gäste sei auf 14 begrenzt - sieben dürfen sich gleichzeitig im Schwitzraum aufhalten, sieben im Ruheraum. Und auch diese Corona-Maßnahme gibt es: Sauna-Mitarbeiterin Ilona Rüppicher darf im Schwitzraum zwar Aufgießen, „aber nicht wedeln“.