Sahara-weißes Winter-Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Der Winterdienst war am Wochenende quasi rund um die Uhr im Einsatz, konnte aber nicht überall gleichzeitig sein. Hier ist er auf der B 85/88 an der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt unterwegs.

Es klang fast ein bisschen enttäuscht, was der Saalfelder CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck da in der Samstagmorgendämmerung auf seiner Facebookseite postete. „Trotz aller Wetterprognosen wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende! Am Oberen Tor in Saalfeld ist es bisher nur trüb und regnerisch“, stand unter dem Bild des Stadttores. 600 Meter weiter oben, in Saalfelds höchstem Stadtteil Schmiedefeld, versprach Ortsteilbürgermeister Uli Körner: „Alles was für den Winterdienst zur Verfügung steht, ist einsatzbereit“. Falls es doch Probleme geben sollte, so bat er seine Mitbürger, „Ruhe bewahren und sich an die zuständigen Stellen wenden“.