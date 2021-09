Saisonabschluss in Saalfeld: Als Letzte schwimmen die Hunde

Saalfeld Nach fast 30.000 Besuchern gibt es am Wochenende die letzte Gelegenheit zu einer Visite im Freibad

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Viele der gut ein Dutzend Freibäder im Landkreis haben die Saison bereits beendet. Am kommenden Wochenende wird das auch in Saalfeld der Fall sein. Am Samstag haben die Besucher von 9 bis 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr die Gelegenheit, das Saalfelder Freibad zu nutzen.

„Ich und mein Team bedanken uns bei unseren fast 30.000 Gästen und freuen sich schon auf das nächste Jahr, hoffentlich dann mit sommerlicheren Temperaturen,“ so Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH.

Doch ehe sich die Freibad-Tore endgültig schließen, werden noch einmal ganz besondere Gäste erwartet. Denn am Sonntag, also am Tag nach dem offiziellen Ende des Badebetriebes, wird zum 3. Saalfelder Hundeschwimmtag eingeladen. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr gehören die Schwimmbecken dann ganz den Vierbeinern. „Viele Hunde lieben es, zu schwimmen und mit Artgenossen zu spielen. Am Hundeschwimmtag können sie beides miteinander verbinden. Das Freibad ist an diesem Tag ausschließlich für Hunde und ihre Besitzer geöffnet. Die Tiere können ausgiebig im Wasser planschen oder über die Liegewiesen tollen,“ erläutert Bettina Fiedler die Idee.

Die Vierbeiner zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis, für ihre Halter ist der Eintritt kostenfrei. "Alle Einnahmen an diesem Tag werden an das Tierheim Pflanzwirbach gespendet", verspricht Stadtsprecherin Sina Rauch.

Hygienische Bedenken für die kommende Badesaison 2022 gibt es nicht, denn nach Abschluss des Hundeschwimmtages wird das Wasser in den Becken abgelassen. Im kommenden Frühjahr werden Filter, Pumpen und Becken routinemäßig komplett grundgereinigt und mit frischem Wasser befüllt. red