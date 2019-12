Saalfeld. 2,6 Millionen Euro am Standort Hüttenstraße investiert. Kleinjung: Sommer 2020 ist Baubeginn am Mittleren Watzenbach.

Samag weiht in Saalfeld neue Logistikhalle ein

Die Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH hat am Freitag am Standort Hüttenstraße in Saalfeld eine neue Logistikhalle eingeweiht. 2,6 Millionen Euro wurden dafür investiert, erklärte Samag-Geschäftsführer Christian Kleinjung bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Die neue Halle habe eine Nutzfläche von 2600 Quadratmetern. Dank eines modernen Regalsystems betrage die Lagerfläche 3200 Quadratmeter. Noch erfolge der Betrieb des Lagers halbautomatisch. In zwei Jahren solle die Halle nach weiteren Investitionen vollautomatisch betrieben werden. Beim Bau der Halle seien Probleme beim Untergrund und auch beim Fundamentbau aufgetreten. Dennoch sei der Hallenbau laut Kleinjung im Zeit- und Kostenrahmen geblieben.

Mitte bzw. Herbst 2021 Fertigstellung am Mittleren Watzenbach Kleinjung erklärte weiter, dass am Donnerstag notariell die Ausgliederung des Maschinenbaus aus der Samag erfolgt sei. Diese heiße nun Samag Maschinentools GmbH. Für den Maschinenbau werde die Samag, wie bereits berichtet, im Saalfelder Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach einen Standort aufbauen. Dem Samag-Chef zufolge werde dafür im Sommer 2020 Baubeginn sein. Die Fertigstellung ist für Mitte bzw. Herbst 2021 anvisiert. Kevin Reeder, Geschäftsführer des Samag-Gesellschafters, der Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH, erklärte, das Kerngeschäft Automotive habe große Wachstumschancen. Zwar werde nun die letzte Verbrennungsmotor-Generation an den Start gehen. Doch diese werde eine lange Laufzeit haben und daher „große Verdienstmöglichkeiten bieten“.