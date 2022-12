Schalmeien-Kapelle Kamsdorf besucht Landtag

Erfurt/Kamsdorf. Landtagsabgeordneter Maik Kowalleck führte die Vereinsmitglieder durch den Landtag.

Für die Mitglieder der Schalmeienkapelle Kamsdorf gab es am vergangenen Samstag vom Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) eine private Führung im Thüringer Landtag. So hatten die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, im Plenarsaal auf den Stühlen der Abgeordneten Platz zu nehmen und das Gebäude kennenzulernen. Im Gespräch ging es laut einer Mitteilung aus dem Abgeordnetenbüro um die Arbeitsweise des Parlaments und aktuelle politische Fragestellungen. Bereits zum 66-jährigen Vereinsjubiläum hatte der Abgeordnete die Kamsdorfer in die Landeshauptstadt eingeladen. Abgerundet wurde der Vereinsausflug mit dem anschließenden Besuch der Erfurter Altstadt und des Weihnachtsmarktes.

„Die Schalmeienkapelle Kamsdorf ist aus so manchem Veranstaltungskalender in unserem Landkreis nicht mehr wegzudenken. Das musikalische Miteinander und insbesondere die Jugendarbeit werden großgeschrieben. Ich freue mich über das Interesse und dass so viele Vereinsmitglieder meiner Einladung gefolgt sind“, wird Kowalleck in der Mitteilung zitiert. red