Schandfleck Hähnelheim soll im Schwarzatal bis Oktober verschwinden

Der vom ehemaligen FDGB-Ferienheim „Albert Hähnel“ am Ortsausgang Bad Blankenburg übriggebliebene Schutthaufen wird endlich verschwinden. Der Landkreis erhielt jetzt einen Fördermittelbescheid über 185.000 Euro zur Beseitigung des „städtebaulichen Missstandes“, teilte Landrat Marko Wolfram (SPD) dem Bad Blankenburger Bürgermeister Mike George am Dienstag bei einem Ortstermin mit. „Ich bin froh, dass dieser Schandfleck am Eingang zu unserem herrlichen Schwarzatal jetzt endlich verschwindet“, sagte Wolfram.

Dass der Landkreis die Beräumung vornimmt, ist Teil einer Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis, der der Kreistag und der Stadtrat zugestimmt haben. Neben der Beseitigung des ehemaligen Hähnelheims, unterstützt der Landkreis die Lavendelstadt beim Bau der Kurparkbrücke und gab einen Zuschuss zur Sanierung der Nicolaikirche an den Kirchenbauverein.

Das frühere Ferienheim zwischen Ortsausgang Bad Blankenburg und Schweizerhaus war in den Vorjahren immer weiter verfallen. Der Besitzer hatte sich nicht darum gekümmert. Als Teile des Gebäudes einstürzten, wurde als Ersatzvornahme durch die Bauaufsicht des Landkreises ein Abbruch angeordnet und durchgeführt. Inzwischen hat der Landkreis das Gelände erworben. Die Eigentümerschaft war Voraussetzung, um Fördermittel beantragen zu können. Bis Oktober soll nun das komplette Gelände beräumt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 308.000 Euro.