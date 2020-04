Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schaubergwerk Morassina in Schmiedefeld kann wieder besichtigt werden

Eine gute Nachricht für alle, die am langen Wochenende noch nach einem geeigneten Ausflugsziel suchen: Die Morassina-Grotte in Schmiedefeld ist wieder geöffnet. „Vorerst jedoch nur an Feiertagen, Brückentagen und am Wochenende“, so Geschäftsführerin Eike Werner. An diesen Tagen können Besucher die faszinierende und farbenreiche Untertage-Welt zwischen 10 und 16 Uhr bestaunen.

„Unsere Führungen finden wie gewohnt statt, die Anzahl der zugelassenen Personen pro Führung müssen wir jedoch ein wenig eingrenzen“, so Werner weiter. „Wir bitten unsere Gäste, selbst auf die Einhaltung der gültigen Hygieneregeln – vor allem den Mindestabstand – zu achten, damit der Besuch für alle in angenehmer Erinnerung bleibt. Mundschutz ist übrigens keine Pflicht, wir freuen uns jedoch, wenn die Besucher ihn freiwillig tragen.“

Nach der Führung können Souvenirs erworben werden, so zum Beispiel der Morassina-Kräutertee und der nach bergmännischer Tradition hergestellte Kräuterlikör „Schweinstreiber“. Sauna und Kneippanlage sind vorerst noch nicht zur Nutzung freigegeben. Der Heilstollen kann jedoch, auf ärztliche Verordnung oder mit Vorlage eines Attestes über die medizinische Notwendigkeit, genutzt werden. Elke Werner: „Die letzten Wochen waren eine harte Geduldsprobe für unser Team, aber wir sind alle froh, dass es nun endlich weitergehen kann!“

Für Fragen und sonstige Anliegen freut sich das Team der Morassina auch über einen Anruf unter 036701 61 577 oder eine E-Mail an info@morassina.de.