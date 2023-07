Schaurig-schöne Premiere in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Thüringer Bauernhäuser werden zum „Wirtshaus im Spessart“.

Wie in jedem Jahr zwischen dem Rudolstadt-Festival und dem Rudolstädter Vogelschießen werden die Thüringer Bauernhäuser zur romantischen Naturkulisse für vergnügliches Sommertheater im Grünen. Der Theater-Spiel-Laden (TSL) bringt am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, die Abenteuerkomödie „Das Wirtshaus im Spessart“ zur Premiere. Seit einer Woche sind die abendlichen Endproben im vollen Gange. Im Hof der Bauernhäuser hat der TSL unter der großen Linde seine Bretterbühne aufgeschlagen, auf der verschiedene Schauplätze mit der Scheune als Wirtshaus verbunden werden. Die Licht- und Tontechnik ist eingerichtet. In der Scheune sind Kulissen, Requisiten, Kostüme und Perücken gelagert. Im Garten hinter den Häusern steht ein Ausschankwagen, aus dem vor den Vorstellungen und in den Pausen erfrischende Getränke und Würstchen angeboten werden.

„Wir wissen es zu schätzen, dass wir in dem malerischen Ambiente des ältesten deutschen Freilichtmuseums Theater spielen dürfen. Unser ehrenamtliches Ensemble verbindet die Leidenschaft, dem Publikum Freude zu bereiten“, so TSL-Leiter Frank Grünert. Unter Regie von Hans Burkia hat die Gruppe nach intensiver Probenarbeit eine Bühnenfassung in Szene gesetzt, die Florian Battermann nach der Novelle von Wilhelm Hauff entwickelt hat. Der TSL umrahmt die schaurig-schöne Handlung mit Musik von Franz Grothe, neu arrangiert von Fabian Frank.

Nach einem Kutschunfall suchen die Comtesse von Sandau (Dominique Lattich) und ihre Zofe Jette (Kassandra von den Steinen) ein Zimmer für die Nacht. Sie landen mit dem Goldschmied Felix (Conrad Voigt) in einer Spelunke, in der sie ein zwielichtiger Wirt (Frank Grünert) empfängt. Der Räuberhauptmann (Lukas Hercher) nimmt die Comtesse als Geisel, um von ihrem Onkel Balduin (Frank Grünert) Lösegeld zu erpressen. Mittendrin treiben der Räuber Wilhelm (Chris Henkel) und die Räuberin Paula (Ursula Jahn) ihr Unwesen. In dem doppelbödigen, witzigen und spannenden Spiel werden Tricks angewendet, Kleider und Rollen getauscht. Am Ende verlassen zwei glücklich verliebte Paare das Wirtshaus.

Premiere: 21. Juli, 20 Uhr. Weitere Termine: 22. Juli, 29. Juli, 5. August, 12. August (20 Uhr); und 30. Juli, 6. August, 13. August (18 Uhr). Karten: Tourist-Informationen und an der Abendkasse