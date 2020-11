Schauspielerin mit Wurzeln in Rudolstadt

Im Juni 2003 moderierte sie als frisch gekürte Abiturientin das Abschlusskonzert des Friedrich-Fröbel-Gymnasiums Bad Blankenburg. Danach war Benita Krebs ein Vierteljahr als Praktikantin in der OTZ-Lokalredaktion Rudolstadt und schrieb unter anderem über Jugendtheater, die Truppelsburg in Oberpreilipp als Wohnprojekt der Sprachheilschule Keilhau oder Bauarbeiten in der Rudolstädter Fußgängerzone. Damals überlegte sie, Journalistin zu werden. 17 Jahre später ist alles ganz anders gekommen.

Schauspielstudium mit Ende 20 in Berlin begonnen und beendet

Die Abiturientin von damals ist inzwischen verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und eine gefragte Schauspielerin. Vor gut einer Woche stand Benita Sarah Bailey, wie sie seit zehn Jahren heißt, noch in Leipzig und Berlin auf der Bühne, inzwischen ist sie wieder bei ihrer Familie in Toronto, wo ihr Mann, ein Kanadier, an der Universität lehrt und gerade promoviert.

Bis sie mit Ende 20 Schauspiel studierte, waren ein paar Umwege nötig. Nach dem Praktikum bei der Ostthüringer Zeitung zog es die junge Frau nach Südafrika, wo sie in Johannesburg in einem südafrikanischen „performing arts team“ mitwirkte.

Mehr und mehr trat der ursprüngliche Berufswunsch Journalistin in den Hintergrund. Es folgten ein Afrikanistik- und Politikstudium an der Universität Leipzig und der Hong Kong Baptist University sowie Jobs bei den Vereinten Nationen in New York, der GIZ in Peking und Montréal.

Erster Job nach dem Studium als Mitarbeiterin im Bundestag

Nach der Rückkehr nach Deutschland begann Benita Sarah Bailey in Berlin zu arbeiten. Ihr erster richtiger Job nach dem Studium war der als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag im Themenbereich Menschenrechte. In der Hauptstadt entschied sie sich 2012 auch, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und begann mit dem Studium an der Schauspielschule Charlottenburg, welches sie im Juni 2015 mit dem Diplom abschloss. „Ich bin so froh, heute meinen Traumberuf ausüben zu können“, sagte sie dieser Zeitung. Nach den Aussagen ihrer Mutter wollte sie schon mit fünf Jahren Schauspielerin werden. Dass sie dafür zwischen Berlin und Toronto pendeln muss, nimmt sie letztlich gern in Kauf.

Bereits während ihrer Ausbildung spielte sie in diversen Produktionen an Berliner Theatern wie beispielsweise am Hebbel am Ufer und dem Ballhaus Naunynstraße. „Seit 2016 lebt und arbeitet Benita Bailey am Theater und im Film und Fernsehen in Deutschland und Kanada“, heißt es im Künstlerportal „crew united“.

Dort sind auch 17 Theaterengagement und zwölf Projekte als Schauspielerin aufgeführt. So war sie zuletzt unter anderem an den Münchner Kammerspielen und dem Centaur Theatre Montreal engagiert, war im Fernsehen im vorigen Jahr in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ zu sehen. In diesem Jahr wirkte sie im Zürich-Krimi „Borchert und der Mord im Taxi“ an der Seite von Christian Kohlund mit.

Aufnahmen im Hörspielstudio des Mitteldeutschen Rundfunks

Aktuelles Projekt von Benita Sarah Bailey ist die Lesezeit auf MDR-Kultur. In sechs Folgen liest sie dort aus dem für den deutschen Buchpreis nominierten Roman „1000 Serpentinen Angst“ der Thüringer Autorin Olivia Wenzel. In dem Buch geht es um eine junge schwarzen Frau aus Ostdeutschland, die ihren Platz in der Welt sucht. „Berührend und vielstimmig schreibt die in Berlin lebende Autorin über Themen wie Rassismus, Verlust und Herkunft“, heißt es in der Ankündigung des MDR - zu hören ist die im Hörspielstudio aufgenommene Fassung ab Montagabend 19 Uhr.

Eigenes Filmprojekt über schwarze Frauen im Zweiten Weltkrieg

Die Themen des Buches dürften Benita Sarah Bailey nicht unbekannt sein. Die Deutsch-Äthiopierin setzt sich neben ihrer künstlerischen Arbeit für mehr Diversität im deutschen Film ein und arbeitet seit vier Jahren an einem eigenen Projekt für einen historischen Film, der zwei schwarze Frauen im Zweiten Weltkrieg vorstellen soll, „nicht als Nanny oder Butler“, wie sie sonst gern gezeigt werden. Der Stoff sei bei Produktionsfirmen auf großes Interesse gestoßen, sie wolle ihn aber zusammen mit einer Schauspielerkollegin „aus weiblicher, schwarzer, deutscher Perspektive“ erzählen, sagte sie in einem Interview. Dazu braucht es Unterstützung und einen langen Atem.

Nach Rudolstadt, wo sie aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, hat sie immer noch eine gute Verbindung. „Mein Vater wohnt noch in Rudolstadt. Ich bin also ein- bis zweimal im Jahr da“, sagte sie dieser Zeitung.