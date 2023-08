Schausteller-Gottesdienst mit 200 Besuchern in Rudolstadt

Rudolstadt Pfarrer Klaus Zebe beschreibt in seiner Predigt die Vielfalt und Verschiedenheit im Leben

Mit Pfarrer Klaus Zebe hat der Rudolstädter Pfarrer Martin Krautwurst am Sonntag den neuen Zirkus- und Schausteller-Pfarrer zum Vogelschießen auf der Bleichwiese begrüßt. "Rund 200 Gottesdienstbesucher waren gekommen, teils in den Autos sitzend, teils auf Bänken und stehend, weil die Plätze nicht ausreichten", heißt es in einer Mitteilung der Evangelischen Kirchgemeinde Rudolstadt.

Konfirmanden geben den Geistlichen einen Schubs

Pfarrer Zebe beschrieb in seiner Predigt die Vielfalt und Verschiedenheit im Leben mit dem Karussellfahren und den Liebhabern des Autoscooter. „Bei den Fahrten im Karussell geht alles geordnet, auf Schienen immer in eine Richtung. Hier beim Autoscooter herrscht manchmal Chaos, weil jeder die Freihat hat, zu fahren, wo er möchte!“

Das erlebten die beiden Pfarrer dann auch im Anschluss an den Gottesdienst, als Rudolstädter Konfirmanden die Chance nutzten, um den beiden Geistlichen einen kleinen Schubs mit dem Auto zu geben.