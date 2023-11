Schillers Weihnacht in Rudolstadt ist eröffnet

Rudolstadt. Der Weihnachtsmarkt kann täglich von 12 bis 20 Uhr besucht werden, freitags und samstags bis 21 Uhr. So viel kostet der Glühwein in diesem Jahr.

Alexandra, Elisabeth und Anja gehörten zu den ersten Besuchern von Schillers Weihnacht, die sich am Mittwoch ein Heißgetränk gönnten. Der Weihnachtsmarkt lockt nicht nur mit leckeren Getränken und Leckereien. Besucher können sich an wärmenden Feuerstellen treffen oder in den Holzhütten und Gaststuben einkehren.

Natürlich gibt es auch wieder Stände mit erzgebirgischer Kunst, Holzwaren, Schnitzereien, Schmuck und vielem mehr. Auf die Jüngsten warten das Karussell und eine Eisenbahn.

Der Glühweinpreis ist bei vier Euro pro Tasse geblieben. Geöffnet ist von Sonntag bis Donnerstag, 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr.