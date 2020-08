Schlange stehen für die Saalfelder Detscher

„So war es in der DDR, wenn es Südfrüchte gab“, sagte eine Seniorin schmunzelnd am Samstagnachmittag auf dem Saalfelder Marktplatz. Und tatsächlich stehen hier die Menschen in einer langen Schlange nach Detschern an.

Das für diesen Tag geplante Fest, das auch noch 30. Jubiläum gefeiert hätte, musste aufgrund aktueller Veranstaltungsrichtlinien im Zuge der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden. Kurzerhand beschloss die Junge Union Saalfeld-Rudolstadt sowie die CDU-Stadtratsfraktion mit zwei originalen Holzfeueröfen zumindest auf „Sparflamme“ für einen guten Zweck und unter Einhaltung geltender Hygieneregeln die regionale Spezialität zu backen. „Wir wollten die in jedem Jahr hervorragend organisierte Veranstaltung des Saalfelder Festrings nicht ersetzen. Immerhin wurden im vergangenen Jahr von 15 Teams noch 550 Kilogramm Kartoffelteig in Form von original Saalfelder Detschern gebacken und für gemeinnützige Zwecke verkauft. Das allerdings so viele Bürger kommen würden damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, erklärte ein begeisterter Eirik Otto, Vorsitzender der JU Saalfeld-Rudolstadt. Bereits am Vormittag hatten die drei Stadträte, gemeinsam mit den sechs Mitgliedern der JU in der Bäckerei Räthe den Teig vorbereitet. Für die Kaffeespezialitäten sorgte die Saalfelder Mocaba Espressobar. In den nächsten Wochen und Monaten sollen in einer Aktionsreihe unter dem Motto „…damit der Ofen nicht ausgeht!“ Traditionen und Veranstaltungen aus dem Landkreis in ähnlichen Varianten stattfinden. Denn auch wenn große Menschenansammlungen nicht möglich sind, sei es wichtig, dass diese Termine im Kalender aufrechterhalten werden, unter Einhaltung der Hygieneregeln. Hopfenzupfen oder Saalfelder Bierfest im kleinen Rahmen – das kann zwar nur ein Gag sein, sind sich Otto und seine Truppe einig, aber alle sind überzeugt, dass es wie das Detscherbacken gut ankommen wird.