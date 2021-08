Schloss Eichicht wird im Fernsehen vorgestellt

Eichicht. In der Reihe „Es war einmal ein Schloss“ des MDR-Fernsehens ist in dieser Woche das Schloss in Eichicht dran.

In der Dokumentationsreihe „Es war einmal ein Schloss“ des MDR-Fernsehens wird am Dienstag, 17. August, ab 19.50 Uhr das Schloss in Eichicht vorgestellt. Auch am Mittwoch und Donnerstag soll es Bestandteil der Sendung sein, wie Familie Buchholz, die das Schloss bewohnt und einen Einblick in ihr Leben im Schloss gibt, mitteilt.

Die Doku-Serie begleitet Schloss- und Gutsbesitzer auf ihrem Weg, Kulturdenkmäler zu erhalten, so Catharina Buchholz.