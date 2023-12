Schlossadvent auf der Heidecksburg

Rudolstadt. Am Samstag, 9. Dezember, und am Sonntag, 10. Dezember, wird jeweils von 14 bis 19 Uhr eingeladen. So sieht die Parksituation aus.

Nach einigen Jahren Pause des Weihnachtsmarktes auf dem Schlosshof startet das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg in Kooperation mit dem Freundeskreis Heidecksburg e.V. und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit einem neuem Konzept am zweiten Adventswochenende.

Am Samstag, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr, findet ein stimmungsvolles Weihnachtswochenende im Museum statt. Geboten werden an Ständen in der Porzellangalerie und den Vorhallen ausgewähltes Kunsthandwerk, weihnachtliches Selbstgemachtes und kleine Geschenkideen. Vereine und Initiativen werben mit ihren Produkten um Unterstützung für ihre Sache.

Am Samstag um 15 Uhr wird die Familienausstellung von Kindern für Kinder „Giganten – Was machen die Götter auf der Heidecksburg?!“ eröffnet. An beiden Tagen wird ab 14 Uhr Reiten für Kinder angeboten. Der Gospelchor SteY aus Rudolstadt wird die Gäste am Sonntag um 17 Uhr beim Konzert im Festsaal verzaubern.

Der Lions-Club Rudolstadt, der Freundeskreis Heidecksburg e.V. und Schillers Partyservice sorgen an beiden Tagen auf dem Schlosshof für Getränke und Leckereien.

Es besteht keine Parkmöglichkeit am Schloss. „Bitte weichen Sie auf die öffentlichen Parkplätze am Bahnhof, in der Glockenstraße oder auf der Bleichwiese aus.“ Für Menschen mit Behinderung gibt es einige Parkplätze.