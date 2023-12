Schlosshotel bei Saalfeld: Hier stimmt etwas grundsätzlich nicht

Viel hilft nicht immer viel: Thomas Spanier über die Geschichte des Schlosshotels Eyba – ein Kommentar.

Es hat nicht an Warnungen aus der Branche gefehlt. Steigende Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal, gepaart mit einer Zurückhaltung beim potenziellen Kunden und einem Mangel an Köchen, Kellnern und anderem Servicepersonal sowie einer in Aussicht stehenden Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer für Essen sorgen dafür, dass die Sorgenfalten in vielen Unternehmen des Hotel- und Gaststättengewerbes groß sind.

Wovor neben vielen kleinen Betrieben auch große Hotels nicht gefeit sind, wie die jüngsten Nachrichten von Insolvenzen in Weimar, Eisenach und anderen Orten zeigen.

Dass gleichzeitig Konkurrenzbetriebe neu öffnen, wie unlängst das noble Hotel im Kulmberghaus bei Saalfeld oder das preiswerte RU-Hotel in Rudolstadt-Volkstedt sei der Vollständigkeit halber ebenfalls erwähnt, denn es verändert die Wettbewerbssituation.

Und dennoch ist die von den Betreibern erklärte Einstellung des Geschäftsbetriebes im Schlosshotel Eyba ein Sonderfall, der nicht exemplarisch für andere Unternehmen steht. In dem Kleinod auf der Saalfelder Höhe zeigt sich über die Jahre, dass viel nicht immer viel hilft.

Wenn innerhalb von wenigen Jahren drei Betreiber, die jeweils mit großen Ambitionen und ebensolchem Einsatz gestartet sind, scheitern, dann scheint etwas grundsätzlich nicht zu stimmen. Woran es liegen könnte, kann man in den bitteren Abschiedsworten des letzten Geschäftsführers Maikel Schätzler zwischen den Zeilen lesen.

Schade ist es in jedem Fall, dass ein solches Angebot wie in Eyba, das immer mit einem ganz besonderen Flair behaftet war, ausgerechnet in der jetzt beginnenden Weihnachtszeit nicht mehr zur Verfügung steht.

Aus im Streit: Schlosshotel Eyba bei Saalfeld stellt Geschäftsbetrieb ein