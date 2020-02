Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlosskapelle Saalfeld feiert 300-Jähriges

Am kommenden Wochenende wird vom 7. bis zum 9. Februar in Saalfeld „300 Jahre Einweihung der Saalfelder Schlosskapelle“ gefeiert - mit einem Festvortrag, Festgottesdienst und Festkonzert. Dazu ist die Bevölkerung ausdrücklich eingeladen.

Vor 300 Jahren, am 8. Februar 1720, wurde die Schlosskirche zu Saalfeld geweiht. Repräsentativer Anlass zur Weihe war die Hochzeit von Herzogstochter Sophia Wilhelmina von Sachsen-Saalfeld mit dem Rudolstädter Fürsten Friedrich Anton von Schwarzburg-Rudolstadt. Das macht die „Schlosskapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit“ zu einem frühen Symbol der Allianz zwischen Saalfeld und Rudolstadt. Dreimal, um 7, 8 und 9 Uhr morgens, läuteten an diesem Morgen für eine Viertelstunde die Glocken an der Johanneskirche, am Schloss und an der Gertrudiskirche in Graba, um zu diesem besonderen Gottesdienst zu rufen.

Am 300. Jahrestag der Weihe, dem 8. Februar, wird es um 15 Uhr wieder einen besonderen Festgottesdienst geben, den Pfarrer Christian Weigel gestalten wird. Zum Auftakt am Freitag hält Niels Fleck aus Coburg den Festvortrag. Am Sonntag ab 17 Uhr bildet ein Festkonzert mit barocker Musik von Johann Sebastian Bach und Johann Philipp Kirnberger den Abschluss.