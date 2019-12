Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlossweihnacht auf der Heidecksburg hat begonnen

Es weihnachtet nun auch auf Schloss Heidecksburg. Seit Samstagmittag wird zum Bummel vor der historischen Kulisse des Barockschlosses eingeladen. Auch wenn der Markt eher zu den kleineren im Land zählt, so lockt das besondere Ambiente Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Zum 15. Mal öffnet die Schlossweihnacht in diesem Jahr ihre Tore, zum zweiten Mal nach 2018 bereits am dritten und dann noch einmal am vierten Adventswochenende. Zahlreiche Händler bieten kulinarische Köstlichkeiten, Handwerkliches oder Nützliches an.

Mit Musik und Unterhaltung

Wer noch auf der Suche nach einer Geschenkidee ist, findet bei Angeboten von Glasschmuck über Spielzeug bis hin zu Wurst oder Räucherkäse bestimmt etwas Passendes. Mit Eintritt der Dunkelheit ist der Schlosshof mit den geschmückten Holzhäuschen festlich beleuchtet. Kinder können in den Säulensälen mit Holz basteln. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung und Sonderführungen im Schloss. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Geöffnet ist am 14. und 15. Dezember von 12 bis 22 Uhr, sowie vom 20. bis 22. Dezember, Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr.