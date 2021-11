Schlüsselübergabe auf dem Marktplatz in Saalfeld

Die Karnevalisten hoffen, dass man Fasching bald wieder richtig feiern kann.

Am 11. November um 11.11 Uhr eröffneten die Narren des 1. SRCC mit Freunden aus Saalfeld und Pößneck die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Saalfeld. Dabei wurde das neue Prinzenpaar vorgestellt: Tim, der Erste, und Susi, die Erste. Sie holten sich den Schlüssel von Bürgermeister Steffen Kania und haben von nun an bis Aschermittwoch die Gewalt über die Geschicke der Stadt. Damit verbunden wurde auch gleich die Kussfreiheit ausgerufen und darauf hingewiesen, dass sich das Prinzenpaar einen Haushalt teile. – Die „Corinna“ blieb auch in den Reden nicht aus, gleichsam hallte über den Marktplatz die Hoffnung, dass man Fasching bald wieder richtig feiern könne. (dl)