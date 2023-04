„Schmeller Giftwässerle“ beim Könitzer Frühjahrsmarkt

Könitz. Alexandra Fleck vom Heimat- und Kulturverein Könitz e.V. freut sich über ein gelungenes Event auf dem Bogenschießplatz.

In diesem Jahr fand der Frühjahrsmarkt auf dem Könitzer Bogenschießplatz statt - und wurde bei schönstem Wetter und großer Resonanz zum Erfolg. In früheren Jahren, erklärte Alexandra Fleck, machte der Heimat- und Kulturverein Könitz e.V. seine Veranstaltungen im Innenhof des Schlosses. Doch das sei an buddhistische Mönche verkauft worden und die lebten sehr zurückgezogen. „Wir würden uns da mehr Kommunikation wünschen“, meint die Frühjahrsmarkt-Organisatorin. Immerhin, wie es heißt, würden die Buddhisten bald Entschleunigungsseminare anbieten und da sei sie nicht uninteressiert. „Das habe ich noch nicht gemacht, bin aber für alles offen“, sagt sie lachend.

Willi Wagner aus Schmiedefeld hatte „Schmeller Giftwässerle“ dabei

Der Könitzer Sportplatz erwies sich indes als wunderbare Location für den Frühjahrsmarkt. Das fand auch der „Buckelapotheker“ Willi Wagner aus Schmiedefeld. Oder aus „Schmelle“, wie die alten Schmiedefelder sagen. Mit nach Könitz gebracht hatte Wagner hochprozentige Heilmittel, etwa das „Schmeller Giftwässerle“, das bestimmt hilft bei allen möglichen Krankheiten. Mit dem Alkohol sei es, meint der Olitäten-Kenner, wie mit allen Giften. „Die Menge macht’s“, so wie schon Paracelsus gelehrt habe. Wegen des kargen Bodens - „nichts wie Steine, wenig Brot“ - hätten sich die Schmeller früher durch die Verwertung von Kräutern etwas dazuverdient - „beziehungsweise über Wasser gehalten“, erzählt Willi Wagner.

Der Groß Buchaer Carneval Club (GBCC) tanzte nach „The Greatest Showman“

Der Groß Buchaer Carneval Club (GBCC) nutzte den Könitzer Frühjahrsmarkt indes für einen vielbeklatschten Auftritt. Wie Karnevalistin Lisa aus Goßwitz erklärte, verwendeten die Tänzerinnen dabei Musik aus dem Film „The Greatest Showman“. Letztlich war Organisatorin Alexandra Fleck sehr zufrieden mit dem Frühjahrsmarkt. Dabei hat der Heimat- und Kulturverein nur 14 Mitglieder. „Es könnten mehr sein“, meint sie lachend. Die nächsten Termine seien schon voll in Planung - das Sommersonnenfest und vorher noch das Könitzer Spanferkelfest.