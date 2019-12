Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmiedefeld bekommt neues Löschfahrzeug

Montagabend versammelten sich etwa 20 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Schmiedefeld, um das neue 458.000 Euro teure Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), der Klasse 10, willkommen zu heißen. Schon bald wird der SLF - FS 431, so das amtliche Kennzeichen, in den Einsatz genommen und für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen. Ganz begeistert zeigten sich auch vier Nachwuchskinder der Feuerwehr die zur Einweihung des Fahrzeuges dabei sein konnten. Sie können es gar nicht abwarten bis sie am 7. Februar mit dem Fahrzeug ihre Übungen durchführen dürfen.