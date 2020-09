Schmiedebach. Gepflanzt wird ein Baum der Erinnerung in Schmiedefeld

Schmiedefeld: Gedenken an die Befreiung des KZ Laura

75 Jahre nach der Befreiung des Außenlagers Laura wird am Montag zu einer Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach eingeladen. Landrat Marko Wolfram (SPD) und Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Chef der Thüringer Staatskanzlei, wollen einen „Baum der Erinnerung“ pflanzen. Der Gedenkfeier wohnen unter anderem Kirsten van Hasselt, Enkelin des ehemaligen Häftlings Herman van Hasselt, und Dorit Gropp, Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte, bei. Im Rahmen der Veranstaltung lässt der Verein Reisevereinigung Saalfeld außerdem fünfzig Friedenstauben fliegen.

Gedenkveranstaltung verschoben

Die Gedenkveranstaltung war im April dieses Jahres aufgrund der Coronapandemie verschoben worden und findet nun am 21. September, dem 77. Jahrestag der Lagererrichtung, statt. Bürger sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung im Freien teilzunehmen, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.

Am Morgen des 13. April 1945 hatte die SS das KZ-Außenlager Laura evakuiert. Fast alle Häftlinge wurden in das KZ Dachau abtransportiert. Die im Lager verbliebenen Kranken erlebten am gleichen Tag ihre Befreiung durch die amerikanische Armee. Insgesamt waren rund 2600 Häftlinge inhaftiert, mindestens 550 fanden den Tod.

Montag, 21. September, 16 Uhr, Schmiedebach, KZ-Gedenkstätte