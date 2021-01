Bad Blankenburg. Am vorigen Sonnabend wurden in Bad Blankenburg durch Unbekannte in der Zeit von 20 bis 21 Uhr die Tür, die Klingel, sowie Briefkasten der Wohnung eines 33-Jährigen in der Straße Am Eichwald mit Silberspray besprüht. Weiterhin wurden mit einem Stift beleidigende Äußerungen an die Wohnungstür geschrieben. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 03671 - 56 0.