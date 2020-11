Schnelles Netz für diese drei Schulen in Saalfeld-Rudolstadt

Das geht aus einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Der Zuwendungsbescheid über genau 956.097,16 Euro sei jetzt in der Kreisbehörde eingegangen. Bei der Förderung handele es ich um eine Vollfinanzierung durch Bund und Land.

Der größte Einzelbetrag fließt in das Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld

Mit dem Geld soll den Angaben zufolge die IT-Infrastruktur an drei Schulen in Trägerschaft des Landkreises ertüchtigt werden, zwei Gymnasien und eine Berufsschule. „Damit können wir das Netzwerk im Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld, dem Dr.-Max-Näder-Gymnasium in Königsee und dem SBZ in Rudolstadt komplett ertüchtigen und damit für den digitalen Unterricht fitmachen“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Mitteilung zitiert.

Für das Gymnasium Königsee sind knapp 240.000 Euro für die Investitionen vorgesehen. Am Heinrich-Böll-Gymnasium werden knapp 430.000 Euro investiert, um beide Häuser mit schneller Netzwerktechnik auszurüsten. Am Staatlichen Berufsbildungszentrum in Rudolstadt sind 290.000 Euro vorgesehen, um dort das veraltete Netzwerk auszutauschen. Die Umsetzung soll im kommenden Jahr erfolgen.