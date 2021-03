Schnellschüsse und ihre Folgen

Die Corona-Krise ist seit ihrem Ausbruch vor ziemlich genau einem Jahr immerhin eine wirkungsvolle Übung in Sachen Spontaneität und Flexibilität in Privatleben und Arbeitswelt. Das spüren Angestellte und vor allem Selbstständige, durchaus aber auch der öffentliche Dienst, wie der Spahnsche Vorstoß zu kostenlosen Corona-Tests für alle zeigt. Was von höchster Stelle kommt, müssen die Bodentruppen im Land irgendwie umsetzen. Keine einfache und vor allem nicht immer dankbare Aufgabe.

Für einige Beschäftige, im Amt wie an der Ladenkasse, dürfte das mantraartige „Wir haben die Regeln nicht gemacht“ inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen sein. Woher sollen die Tests kommen, wer bezahlt sie und das Testpersonal, wie können Ärzte den Rachenabstrich abrechnen? Diese Fragen müssen nun möglichst schnell und dabei praktikabel geklärt werden. Mir scheint vernünftig, die Umsetzung auf eine breite Basis aus Apothekern, Arztpraxen, Testzentren und durchaus auch Drogerieketten zu stellen – ich denke, die Nachfrage würde diesem Weg Recht geben.

Jedenfalls würde ich mich deutlich lieber vom Fachpersonal auf das Virus testen lassen, als das Stäbchen selbst einzuführen. Zu groß scheint mir die Gefahr von falschen Testergebnissen. Dann lieber professionell!