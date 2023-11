Schöne Ausblicke im schönsten Landkreis (10): Im Schieferpark Lehesten

Lehesten 30 Jahre altes Technisches Denkmal "Historischer Schieferbergbau Lehesten" zeigt sich im Herbst besonders eindrucksvoll

Laubbäume mit herbstlich gefärbten Blättern säumen den Schiefersee am Technischen Denkmal "Historischer Schieferbergbau Lehesten". Oberhalb der schroffen Wände des früheren Tagebaus vermittelt das außergewöhnliche Industrieensemble mit Göpelschacht und Spalthütte den Werdegang des Schiefers ganz praktisch und in einzigartiger Weise.

An diesem Wochenende finden die letzten Führungen der Saison an dem 30 Jahre alten Denkmal statt; am Sonnabend 10 und 14.30 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr.