Schöne Ausblicke im schönsten Landkreis (7): Vom Oberbecken Richtung Hohenwarte

Löhma/Hohenwarte Die Höhenlagen im Thüringer Schiefergebirge gewähren imposante Blicke auf die viertgrößte Talsperre Deutschlands

Weit schweift der Blick im zu Ende gehenden Sommer vom Oberbecken des Pumpspeicherwerkes Hohenwarte bei Löhma in das Saaletal auf den Ort und die Staumauer Hohenwarte. Dahinter erstreckt sich der 27 Kilometer lange Stausee, der mit 182 Millionen Kubikmetern Speicherraum die viertgrößte Talsperre in Deutschland ist. Von den Höhenlagen des Thüringer Schiefergebirges gibt es an vielen Stellen imposante Blicke auf diesen Teil des schönsten Landkreises in Thüringen.