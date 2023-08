Schöne Ausblicke im schönsten Landkreis: Von der Schweinbacher Höhe ins Saaletal

Von der Schweinbacher Höhe geht der Blick in Richtung Nordwest, wo Schwarza, Saalfeld und der Kulm zu erkennen sind.

"Weitblicke" von der Schweinbacher Höhe zeigen wir Ihnen diesmal in unserer Serie "Schöne Ausblicke im schönsten Landkreis". Das Sonntagsbild hat unser Leser Reiner Schlegel festgehalten. Es zeigt den Blick in Richtung Nordwest nach Schwarza, Saalfeld und zum Kulm mit dem weiten Horizont. "Es fehlt nur der letzte Schornstein von Saalfeld", so Reiner Schlegel. Der wurde erst vor wenigen Wochen gesprengt.