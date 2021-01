Schöne Ware, was wird aus ihr?

Rudolstadt. Geschlossene Geschäfte, leere Innenstädte, Kontaktreduzierungen bis mindestens Mitte Februar: Der Einzelhandel hat mit den Folgen der Corona-Beschränkungen zu kämpfen. Wir sprachen mit Siiri und Dirk Geigerhilk, Inhaberin und Geschäftsführer von Jeans Nicklas mit Filialen in Rudolstadt und Jena, über Sorgen, staatliche Hilfen und die Zukunft der Innenstädte.



Wenn Sie an den geschlossenen Geschäften in Rudolstadt und Jena vorbeigehen, wie ist Ihnen zumute?

Dirk Geigerhilk: Das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl. Die Leere ist schwer zu verkraften. Es ist kompliziert und man fragt sich, wie lange soll das noch andauern. Man ist in der Situation gefangen und kann es selbst nicht beeinflussen. Das Virus ist da und wird wohl so schnell auch nicht verschwinden. Andererseits ist da die schöne Ware und man fragt sich: Was wird aus ihr? Man weiß, es ist ein Saisongeschäft. Wir waren vorbereitet und müssen jetzt erleben: Es ist für diesen Winter vorbei. Was bleibt ist ein Warenstau, den man nur mit Verlust verbuchen kann.



Was bedeutet die aktuelle Situation für Ihre Mitarbeiter?



Dirk Geigerhilk: Für die Mitarbeiter ist es eine schwierige Zeit. Arbeit gehört zum Leben dazu, hat ja auch einen Sinnwert. Man merkt, wie sich ein gewisser Frust breitmacht.

Siiri Geigerhilk: Ja, man hat mehr Freizeit, aber auch den Lohnverlust. Zum Glück gibt es die Kurzarbeit, da muss man nicht gleich über Entlassungen nachdenken, aber es ist trotzdem schwierig. Es kommt ja auch die soziale Isolation dazu. Man darf sich privat nicht treffen, auch auf Arbeit fallen die Kontakte weg. Ein Teil unseres Lebens, das wir gewohnt sind, wird uns genommen. Nicht alle Kunden wollen und können aufs Netz ausweichen Probieren, auswählen, beraten – das ganze menschliche Miteinander fällt weg.



Es wurde Hilfe vom Staat angekündigt. Wie sieht es damit aus?

Dirk Geigerhilk: Es gibt für uns nur ein einziges Programm, das in Frage kommt. Wir warten jetzt auf den Tag, an dem wir die Anträge stellen können. Dann stellt sich die Frage, wie schnell die entsprechenden Stellen arbeiten. Wir sind jetzt schon im Einkauf für den Herbst/Winter, fühlen uns aber wie gelähmt.



Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Behörden?

Siiri Geigerhilk: Die Unterstützung im ersten Lockdown bezifferte nur einen geringen Teil der entstandenen Ausfälle. Die Antragstellung ist kompliziert und nur über den Steuerberater möglich. Uns fehlt die Planungssicherheit, was überhaupt an Hilfe möglich ist. Wir wissen nicht womit wir rechnen können und wann eine Bereitstellung erfolgt. Wir hängen vollkommen in der Luft.



Händler in Jena und anderen Städten haben mit der Aktion „Wir machen auf – merksam“ von sich Reden gemacht. Wie stehen Sie dazu?

Dirk Geigerhilk: Das ist eine gute Aktion, sie erhöht die Aufmerksamkeit für unsere Branche. Die Frage ist, ob die Botschaft bei der Politik ankommt. Aber es schweißt auf jeden Fall zusammen und zeigt, dass viele Händler davon betroffen sind.



Sie engagieren sich seit vielen Jahren im Stadtring Rudolstadt. Was denken Sie, wie wird Corona die Innenstädte verändern?



Dirk Geigerhilk: Was heißt verändern? Es war ja schon vorher nicht alles gut. Es gab Leerstand, weniger Vielfalt. Es braucht mehr als nur Läden, um die Menschen in lebenswerte Innenstädte zu locken. Es gibt gute Innenstadtinitiativen, es wäre erfreulich, wenn da noch mehr passieren würde. Aber die Situation ist schwierig. Ich befürchte, es wird zu Schließungen und mehr Leerstand kommen. Ich hoffe, die Stadt findet Wege, um hier gegenzusteuern. Für uns als Stadtring hoffe ich, dass wir die Kraft haben, das mit zu gestalten. Gemeinsam. Mit der Rudolstadt-Card haben wir ja ein gutes Beispiel, wie das gehen kann.

Was möchten Sie Ihren Kunden sagen?

Siiri Geigerhilk: Bleibt gesund und optimistisch! Haltet durch und besucht uns danach wieder. Sofern wir es schaffen, hoffen wir, dass wir die Erwartungen unserer Kunden auch nach dem Lockdown wieder erfüllen können. Wir haben den Wunsch, Rudolstädter und Besucher der Stadt wieder im Geschäft zu treffen und beraten zu dürfen. Es ist im Interesse aller, dass die Innenstädte nicht aussterben. Keiner will nur in leere Schaufenster schauen.