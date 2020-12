Schöner Radfahren dank Dorferneuerung

Die Straße in der Ortslage des oberen Dorfes von Hockeroda sowie die Zufahrt von der B 90 aus sollen im Zuge der Dorferneuerung saniert werden.

In Hockeroda sollen Ortsstraßen ausgebaut werden – und ein Stück bisheriger Feldweg gleich mit

Kaulsdorf. Bislang scheint ein brauchbarer und sicherer Radweg zwischen Hockeroda und Leutenberg eine eher ferne Vision, da für den Ausbau der B 90, der die „straßenbegleitende“ Velo-Piste einschließen könnte, noch nicht einmal ein Planfeststellungsverfahren begonnen wurde. Zumindest für die ersten rund 250 Meter ab Hockeroda könnte es viel schneller gehen – nämlich bereits im kommenden Jahr.

Hintergrund ist das Fortschreiten der Dorferneuerung in Hockeroda, wie es dieser Tage im Gemeinderat von Kaulsdorf diskutiert wurde. Nachdem die Straßenbrücke über die Sormitz samt Dorfplatz mit Sitz- und Schwatzecke vor drei Jahren erneuert worden war, sollen nun die Straßen des oberen Ortsteils endlich kommod hergerichtet werden. Das sind, diesseits der Sormitz, rund 265 Meter in der Ortslage sowie etwa 85 zwischen Dorfplatz und Auffahrt auf die B 90. Also eigentlich eine ziemlich überschaubare Angelegenheit.

Sieben weitere Auto-Stellplätze entstehen

Und so hat Birgit Weiße vom Saalfelder Planungsbüro WBU die Sache denn auch rasch durcherzählt: Ausbau der alten Decke, dann Einbau von 60 Zentimeter Schotter, darüber 14 Zentimeter Tragschicht und vier Zentimeter Deckschicht; neue Granit-Borde dort, wo jetzt keine oder die alten zerbröselt sind, vor den Häusern teils gepflasterte Flächen, teils nur zweireihige Pflasterstein-Begrenzung, ohne Abstufung und also als „Mischverkehrsfläche“ notfalls auch zu befahren. Vor der Gaststätte beziehungsweise am Zugang zum Fußgängersteg über die Sormitz sollen sieben weitere Auto-Stellplätze entstehen, damit nicht immer nur der Dorfplatz zugeparkt wird.

Dazu werden neue Regenwasserkanäle gebaut und nach Möglichkeit auch Stromleitungen, Straßenbeleuchtung und Kommunikationskabel erneuert, die entsprechenden Anfragen bei den Versorgern laufen. Man habe für den Ausbau „nicht so viele Optionen“, merkte Bauamtsleiter Steffen Herold in der Sitzung an, schließlich wolle man in der Dorferneuerung noch etliches anderes angehen, zum Beispiel die deutliche Aufwertung des Spiel- und Sportplatzes im unteren Ort. Wichtig sei jetzt, mit den Vorplanungen fristgerecht bis zum 15. Januar Fördermittel beim Land zu beantragen; über die endgültige Gestaltung könne man sich im Nachgang noch verständigen – inklusive der Verwendung von Borden aus Granit statt der wenig haltbaren aus Beton, wie von Reiner Eisoldt (Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein) vorgeschlagen.

Unbefestigte Ausfahrt an der Sormitz als Bitumenstraße ausbauen

Heiko Oswald (CDU) schließlich regte an, die bislang unbefestigte Ausfahrt an der Sormitz entlang bis zur Bahnbrücke bzw. B 90 als Bitumenstraße auszubauen, da diese während des Ausbaues der eigentlichen Zufahrt sowohl als Baustraße wie auch einzige befahrbare Verbindung für die Anwohner dienen werde – und nach Bauabschluss als Radweg erhalten bleibe könne. Dem pflichteten sowohl die anderen Gemeinderatsmitglieder wie auch Planerin Weiße bei, die entsprechende Änderungen bzw. Ergänzungen in ihren Plänen vorzunehmen versprach. Spätestens nach der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr wird sich herausstellen, ob der Radwegbau durch die Hintertür auch den Segen der Fördermittelstelle gefunden hat.