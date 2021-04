Saalfeld-Rudolstadt: Schon jetzt anmelden für das übernächste Schuljahr

Saalfeld. Coronabedingt auch Online-Anmeldung möglich in Saalfeld-Rudolstadt

Ab diesem Jahr erfolgen die Schulanmeldungen nicht mehr wie üblich im Dezember des Vorjahres, sondern schon vom 2. bis 10. Mai für das übernächste Schuljahr. Damit gilt: Alle Kinder, die im Zeitraum vom 2. August 2021 bis 1. August 2022 sechs Jahre alt werden, unterliegen der Schulpflicht und sind somit für das übernächste Schuljahr 2022/2023 an einer Schule anzumelden.

Bei der Anmeldung muss die Geburtsurkunde oder das Familienbuch mitgebracht werden, ebenso ein Nachweis des Masernschutzes. Alle Sorgeberechtigten müssen die Anmeldung unterschreiben oder die Vollmacht einer sorgeberechtigten Person muss vorliegen.

Aufgrund der derzeitigen Situation ist die Anmeldung diesmal auch per Post oder Internet möglich. Bei der Anmeldung des Kindes per Post oder Internet wird eine Kopie oder das eingescannte Dokument verwendet. Genauere Informationen werden durch die Schulen selbstständig festgelegt und bekannt gegeben, in der Regel sind die Anmeldeformulare auf der jeweiligen Homepage der Schule abzurufen.

Auch zurückgestellte Kinder, Kinder die aus einem anderen Grund die Schule nicht besuchen konnten und Kinder ausländischer Eltern, sollen angemeldet werden. Auf Antrag der Eltern können auch Kinder, die am 30. Juni 2022 mindestens fünf Jahre alt sind für das Schuljahr angemeldet werden. Die Entscheidung über die Aufnahme des Kindes trifft der Schulleiter oder die Schulleiterin im Benehmen mit dem Schularzt. Örtlich zuständig ist die Schule, in deren Schulbezirk der Wohnsitz des Schülers liegt.