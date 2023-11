Schon wieder! Angriff auf Ticketautomat in Rudolstadt-Schwarza

So sah der Ticketautomat in Schwarza im März nach dem Angriff mit Böllern aus. Ende Oktober wurde er erneut durch Unbekannte attackiert.

Rudolstadt/Erfurt Erneut geschah die Tat an einem Sonntag, erneut ist das Gerät defekt - was bisher bekannt ist

Gut ein halbes Jahr, nachdem Unbekannte versucht hatten, den Fahrkartenautomaten des Bahnunternehmens Abellio am Haltepunkt Rudolstadt-Schwarza zu sprengen, gab es vorige Woche erneut einen Angriff auf den Ticketautomaten. Wie schon am 5. März geschah es an einem Sonntag, wie damals ist der Automat defekt und musste vom Betreiber dick eingepackt werden.

"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Automat am Bahnsteig 2 am 29.10.2023 erneut durch einen oder mehrere bisher unbekannte Tathandelnde angegriffen", bestätigte Karsten Täschner von der zuständigen Bundespolizeiinspektion Erfurt auf Anfrage dieser Zeitung. Durch die aufnehmenden und ermittelnden Beamten seien vor Ort Manipulationsspuren am Automaten festgestellt worden.

Beschädigungen an stromführender Technik

"Der oder die Täter haben vermutlich versucht, mittels Werkzeugen Zugang zum Inneren des technischen Geräts zu erhalten. Am Bahnhof selbst kam es zu mehreren Beschädigungen an stromführender Technik, so auch am Automaten selbst", so der Polizeibeamte. Der Versuch, den Automaten zu "knacken", sei untauglich gewesen. Es wurde kein Geld erlangt.

Dennoch ist nun eine Instandsetzung durch den Betreiber erforderlich. Der neue Fahrscheinautomat war erst im April aufgestellt worden. Zum Stand der Ermittlungen wollte Täschner keine Auskunft geben. Nach dem bisher letzten Angriff im Frühjahr hatte er die Annahme geäußert, "dass in Rudolstadt-Schwarza einer oder mehrere Tatverdächtige agieren, die eine sehr gute Ortskunde besitzen“.