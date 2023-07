Am Saalfelder Bahnhof ist am Freitagnachmittag ein einhundert Meter hoher Schornstein erfolgreich durch Sprengingenieurin Ulrike Matthes gesprengt worden. Bundespolizisten sicherten das Bahnhofsgelände. Zahlreich trafen sich die „Sprengspotter“ in Saalfeld auf der großen Eisenbahnbrücke, um Zeuge der Sprengung zu werden.