Schüler aus Neusitz helfen der "Königin der heimischen Orchideen"

Neusitz/Großkochberg Arbeitseinsatz am Blassenberg bei Großkochberg wird fachlich von Natura 2000-Station "Obere Saale" begleitet

Anfang September wurde mit der tatkräftigen Unterstützung von zwölf Zehntklässlern der Regelschule Neusitz durch die Natura 2000-Station „Obere Saale“ mit Sitz in Mötzelbach ein wertvoller Lebensraum für die Königin der europäischen Orchideen, den Frauenschuh, gepflegt. "Die Schüler tauschten für einen Tag das Klassenzimmer gegen den Wald", berichtet Sophie Heinrich, die in der Natura 2000-Station in dem Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel arbeitet.

Mit Freischneidern, Astscheren, Rechen und Gabeln ausgestattet, konnte gemeinsam eine Teilfläche des bedeutsamen Orchideengebiets Blassenberg nördlich von Großkochberg freigestellt und beräumt werden. Die Orchideen haben nun Raum zum Wachsen, wofür den Schülern und der Regelschule Neusitz Dank gebühre.

Mehrere tausend Exemplare des Frauenschuhs

Das Gebiet um den Blassenberg ist Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“. Der Frauenschuh wird durch dieses Netzwerk streng geschützt. "Glücklicherweise finden sich um den Blassenberg Frauenschuh-Bestände mit bis zu mehreren tausend Exemplaren", so die Landschaftsarchitektin. Damit habe Thüringen einen der wichtigsten Verbreitungsschwerpunkte in ganz Deutschland.

Dennoch gelte der Frauenschuh in Thüringen als „stark gefährdet“. Ursache für die Gefährdung sei vor allem die moderne Forstwirtschaft, die eine Waldentwicklung und -dynamik zugunsten der schützenswerten Arten kaum zulässt. Auch Pflanzenliebhaber, die den Frauenschuh ausgraben, um ihn in ihrem eigenen Garten einzupflanzen, tragen wesentlich zum Rückgang der verbliebenen Vorkommen bei. "Es sei an dieser Stelle gesagt, dass der Frauenschuh eine Waldorchidee ist, die in Symbiose mit bestimmten Pilzarten lebt und daher im heimischen Garten nicht lebensfähig ist", betont Sophie Heinrich.

Wanderungen nur auf ausgewiesenen Wegen

Gemeinsam könne man aber die Königin der Orchideen schützen und erhalten. Wanderungen durch das Orchideengebiet dürften nur auf den ausgewiesenen Wegen erfolgen. Bei Interesse kann man sich an die Natura 2000-Station oder den Arbeitskreis Heimische Orchideen e.V. wenden.

Ansprechpartner: Natura 2000-Station Obere Saale, Sophie Heinrich, obere-saale@natura2000-thueringen.de, Telefon: 036742 703014