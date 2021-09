Schüler entwickeln Audioguide für das Schillerhaus in Rudolstadt

Projekt für einen akustischen Museumsführer vor Ort vorgestellt - Sparkasse spendet für Abspielgeräte

Im vergangenen Jahr produzierten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Fridericianum Rudolstadt für das Schillerhaus im Rahmen einer Projektarbeit gemeinsam mit dem SRB-Medienpädagogen Silvio Müller die Grundlage für einen Audioguide. In dieser Woche stellten sie den akustischen Museumsführer vor. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Die Aufnahmen entstanden im Rahmen des Projekts „Hör mal“, einer Kooperation zwischen Thüringer Museen, Schulen, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM). Dabei sollen im Unterricht erlernte Themen vertieft und das erworbene Wissen bei den Schülern gefestigt werden. Der Lernort Schule wird erweitert und das Museum als Ort der Wissensvermittlung etabliert. Die Bindung der Schüler an ihren Heimatort wird durch dieses Projekt intensiviert.

Michael Grisko von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen wies darauf hin, wie kostbar das Projekt ist. Audioguides die hier entstehen seien nicht nur Audioguides von Kindern für Kinder, sondern von Kindern für alle Personengruppen. „Es ist wunderbar zu hören, wie Kinder und Jugendliche Museen verstehen und vermitteln; und zwar so wie sie es möchten und nicht so, wie wir Erwachsenen das immer wollen“, so Grisko bei der Übergabe. Dadurch entstünden einmalige Hörerlebnisse, die auch Erwachsenen Spaß machen.

Carsten Sprenger vom Vorstand der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt hatte noch zusätzliche 2500 Euro im Gepäck, die er dem Förderverein Schillerhaus und dem neuen Leiter des Schillerhauses Christian Hofmann übergeben konnte. Mit dem Geld sollen Abspielgeräte angeschafft werden, über die der Audioguide angehört werden kann. Ab November sollen die neuen Geräte dann zum Ausleihen an der Museumskasse vorliegen.

Mit Blick auf die Zukunft sollen die Audioguide-Angebote unter anderem mit unterschiedlichen Sprachvarianten ergänzt werden. Bis es soweit ist, kann jeder den Audioguide der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums zuhause auf der Webseite www.hoermal-im-museum.de oder mobil auf dem Smartphone im Museum selbst anhören.

