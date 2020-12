Schüler suchen Zeitzeugen zur Treuhand in Saalfeld-Rudolstadt

Das 30. Jahr der Deutschen Einheit ist für eine Schülergruppe der elften Klasse des Heinrich-Böll-Gymnasiums in Saalfeld ein Anlass, sich im Rahmen einer Seminarfacharbeit mit der Wende und Nachwendezeit zu beschäftigen. Für die von Adel Aryayev, Larissa Nicklaus, Elina Lippmann und Leon Schwalbe geplante Ausstellung „Enteignung des Volkes? – die Treuhand in der Region Saalfeld-Rudolstadt“ werden Menschen mit Erfahrungen und Erlebnissen gesucht, die diese Zeit lebendig machen.

Was geschah mit den volkseigenen Betrieben? Wie wurde mit den Werktätigen umgegangen? Konnten sie ihre Vorstellungen in die Gestaltung der Betriebe einbringen? Welche Auswirkungen hatte die Privatisierung des Volkseigentums für die Betriebe? Es werden Antworten gesucht auf diese Fragen. Erhofft wird „ein differenziertes Bild von den wirtschaftlichen Umwälzungen während des Vereinigungsprozesses“.

Es geht um Zeitzeugenberichte, Dokumente und Fotos zur Tätigkeit der Treuhand und ihrer Folgen in der Region. „Leisten Sie mit uns gemeinsam einen Beitrag zur geschichtlichen Aufarbeitung der Wendegeschichte in der Region“, heißt es in einer Mitteilung.

Kontakt: Telefon 03671/ 4679500; zeitzeugen@enteignung-des-volkes.de; www.enteignung-des-volkes.de