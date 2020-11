Schülerbeförderung in Saalfeld-Rudolstadt: Alle gegen Elternbeiträge

46 Mitglieder hat der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt. 26 von ihnen, mithin eine deutliche Mehrheit, wollen jetzt die Regelung kippen, wonach Schüler der 11. und 12. Klassen (oder deren Eltern) sich an den Kosten der Schülerbeförderung beteiligen müssen. Nach den Fraktionen von SPD/Grüne, Linken und CDU hat jetzt auch die Kreisverwaltung selbst noch einen eigenen Antrag auf Abschaffung der Beiträge gestellt. Was steckt hinter soviel Freigiebigkeit?

Hilfreich ist zunächst ein Blick in die Geschichte. Zum Beispiel ins Jahr 2009. Damals warf sich ein 17-Jähriger als Sprecher der Gymnasien im Landkreis für die Abschaffung der Gebühren in die Bresche. Logisch und einleuchtend erklärte er, warum es falsch ist, Jugendliche ohne eigenes Einkommen an den Kosten der Schülerbeförderung zu beteiligen. Der junge Mann wurde von allen Seiten gelobt, selbst von Marion Philipp (SPD), dazumal Landrätin. Nebenbei erwähnte sie, dass eine Abschaffung der Elternbeiträge ein Haushaltsloch von rund 150.000 Euro verursachen würde. Anschließend verwies man den Antrag zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse. Dort wurde er lautlos versenkt, Schüler der Abiturstufe müssen bis heute für die Busfahrt mitzahlen.

Neuer Vorstoß mit altem Personal elf Jahre später

Dass es elf Jahre später einen neuen Vorstoß zur Abschaffung der Gebühr gibt, hat ein bisschen mit dem 17-Jährigen von damals zu tun und viel mit neuen Geldflüssen im öffentlichen Nahverkehr. Der Schülersprecher heißt Eirik Otto und ist heute als Fraktionsvorsitzender der CDU im Saalfelder Stadtrat einer der Hoffnungsträger seiner Partei. Ausschlaggebend aber ist der in der vorigen Woche unterzeichnete Beitritt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT).

„Damit wird die Nutzung von Bus und Bahn nicht nur einfacher, sondern auch günstiger“, freut sich Landrat Marko Wolfram (SPD) laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Das bringe nicht nur Vorteile für Pendler, Touristen und Studenten, auch der Schülertransport im Landkreis werde günstiger. Dadurch - und weil das Land jährlich einen Millionenzuschuss an den VMT garantiert - sinke der Zuschuss des Landkreises an die KomBus GmbH. „Das schafft für uns den Spielraum, die Selbstbeteiligung für Schüler der 11. und 12. Klassen abzuschaffen und damit die Familien zu entlasten“, so der Landrat. Drei entsprechende Beschlussvorlage zur Abschaffung der Selbstbeteiligung liegen inzwischen im Kreistagsbüro. Die Zustimmung in der am 15. Dezember in Bad Blankenburg geplanten Sitzung ist nur noch eine Formsache.

Verkehrsverbund eröffnet den notwendigen Spielraum

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen zeichne sich durch einen gemeinsamen Tarif auf Basis eines Tarifzonenmodells aus, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt. Jeder VMT-Fahrschein besitze eine Gültigkeit für eine oder mehrere Tarifzonen, innerhalb derer die Verkehrsmittel aller beteiligten Unternehmen genutzt werden können. Voraussetzung für den gemeinsamen VMT-Tarif sei die Anwendung von Standards für Fahrscheingestaltung, Vertriebs- und Entwertertechnik. Neben den gängigen Papierfahrscheinen gibt es im VMT das VDV-HandyTicket, das den Fahrgästen ermöglicht, elektronische Fahrscheine per Mobiltelefon zu erwerben. Darüber hinaus wurde ein Online-Ticket als zusätzlicher Vertriebsweg eingeführt.