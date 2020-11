Natürlich sind die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern kritikabel – wie jedes andere staatliche Handeln in einer Demokratie auch. Jedoch gegen die Corona-Verordnungen zu verstoßen, ist ein rechtswidriges und unverantwortliches Handeln, das polizeilich verhindert und bestraft werden muss.

Insofern lobe ich, dass das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und die Thüringer Polizei bei einem „Arbeitstreffen“ von Reichsbürgern und Querdenkern im Restaurant „Hacienda Mexicana“ in Saalfeld-Wöhlsdorf konsequent eingeschritten sind.

Jeder von uns darf sich in einem bestimmten Maß in Gefahr bringen – darum sind Rauchen und Alkohol trinken erlaubt. Doch die Freiheit findet dort ihre Grenzen, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Niemandem ist es gestattet, Leib und Leben seines Nächsten in Gefahr zu bringen. Diese Gefahr besteht jedoch in einer Pandemie. Das Prinzip Eigenverantwortung muss in einer Pandemie Hand in Hand gehen mit dem Prinzip der Verantwortung für seinen Nächsten.

Ich will nicht angesteckt werden. Und ich will niemanden anstecken. Dieser Imperativ muss unser Handeln in diesen Tagen leiten. Leuten, die das nicht verstehen wollen oder können – sei es aus Mangel an Herz oder Verstand – muss polizeilich Einhalt geboten werden.