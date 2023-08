Schützen aus Mellenbach-Glasbach, Langewiesen und Elxleben sorgten für Edelmetall

Schwarzatal Thüringer Schützen waren auch dank der Unterstützung aus dem Schwarzatal sehr erfolgreich bei deutscher Meisterschaft

Über 6000 Schützen, mehr als 10.000 Starts: Die Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes in München-Hochbrück ist der nationale Saison-Höhepunkt für Sportschützen. Dass die Spitzensportler derzeit zeitgleich in Baku/Aserbaidschan um Weltmeister-Titel und vor allem um Olympia-Quotenplätze für Paris 2024 kämpfen, tat den ausgezeichneten Leistungen keinen Abbruch.

Und so machten sich auch die Thüringer Sportler auf nach Bayern, um sich mit Sportlern aus allen 20 DSB-Landesverbänden zu messen. Vier Schützen aus dem Schwarzatal, heimisch im SV Mellenbach-Glasbach 73, waren in den Disziplinen der „Laufenden Scheibe“ mit dabei. Alina Kirchner, Jan Kirchner, Simon Breest und Carsten Krauße traten traditionell in Kooperation mit den Schützen vom Schützenverein Geratal Elxleben 1957 und der Schützengesellschaft 1723 Langewiesen an, um alle Disziplinen in diesem Bereich abzudecken.

Mellenbacher sorgte in der Mannschaft für Rückenhalt

Und diese Kooperation hat sich ausgezahlt. Die Schützen haben 12 von 14 Wettbewerben gewonnen. In der Disziplin „Laufende Scheibe Mix- 10 Meter“ erreichten Carsten Krauße und Julie Kirr trotzdem einen ausgezeichneten 3. Platz. Besonders in den Mannschaftswettbewerben trugen die Mellenbacher Schützen maßgeblich zu den Gewinn der Goldmedaillen bei.

Die „Laufende Scheibe“ ist eine der wenigen dynamischen Arten des Luftgewehr-Schießens. Eine Pappscheibe mit einem Zielbereich von 5cm läuft in 10 Meter Entfernung in einer Schneise von zwei Meter Länge. Dabei gibt es zwei Geschwindigkeiten, in denen die Scheibe die Schneise durchläuft. Im Langsamlauf dauert die Durchquerung 5 Sekunden, im Schnelllauf sogar nur 2,5 Sekunden. Zwischen den Schüssen hat der Schütze 17 Sekunden Zeit das Luftgewehr wieder mit einem 4,5mm Diabolo zu laden und in Anschlag für den nächsten Schuss zu gehen.

Im Mix-Programm weiß der Schütze nicht, mit welcher Geschwindigkeit die Scheibe durchläuft. Bei den Meisterschaften kommt noch die Entfernung 50 Meter mit Kleinkaliber-Munition hinzu, also mit pulvergetrieben Geschossen. Angetreten wird in den Klassen Herren, Damen, Junioren und Schüler, sowohl in Einzel- und Mannschaftswettbewerben.