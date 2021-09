Schuleinführungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Der sechsjährige Lenny Weidensee hat es geschafft: endlich in der Schule. An diesem Wochenende feierte er mit seiner Familie, wie viele andere Kinder am Samstag, Schuleinführung. Er freut sich auf seine Schulzeit in der Staatlichen Grundschule "Anton Sommer" in Rudolstadt.

Saalfeld-Rudolstadt. Endlich diese heiß ersehnte Zuckertüte in den Händen halten konnten am Samstag viele Kinder in Saalfeld-Rudolstadt.

Vom Kindergarten in die Grundschule, vom Kindergartenkind zum Abc-Schützen: Am Wochenende standen die Kleinsten bei vielen Familien im Mittelpunkt. Der sechsjährige Lenny Weidensee hat es auch geschafft: Er ist endlich in der Schule.

An diesem Wochenende feierte er mit seiner Familie, wie viele andere Kinder des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt am Samstagvormittag, die Schuleinführung. Er freut sich auf seine Schulzeit an der Staatlichen Grundschule „Anton Sommer“ in Rudolstadt.