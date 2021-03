Schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt füllen sich nur langsam

Auch an das Fridericianum in Rudolstadt sind am Montag die fünften und sechsten Klassen zurückgekehrt. An den Gymnasien läuft außerdem derzeit die Anmeldewoche.

Nachdem Kindergärten und Grundschulen in Thüringen bereits die erste Woche nach der Wiedereröffnung hinter sich haben, sind am Montag auch die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen an die Häuser zurückgekehrt - zumindest teilweise, denn in "Stufe gelb" bedeutet in den meisten Bildungseinrichtungen wöchentlichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht für die eingerichteten Halbgruppen. Das heißt, die Hälfte der Schüler in diesen Klassenstufen ist nach wie vor zu Hause.