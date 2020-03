Kamsdorf/Saalfeld. Nach den fünf bestätigten Coronafällen in Kamsdorf macht das Landratsamt drei Schulen in der Umgebung dicht. Weitere Maßnahmen werden erwartet.

Schulen in Kamsdorf, Könitz und Unterwellenborn geschlossen

Nachdem das Corona-Virus seit Donnerstag nun auch im Landkreis nachgewiesen ist - dem Gesundheitsamt wurden fünf positive Testergebnisse mitgeteilt - reagiert das Landratsamt mit weiteren Maßnahmen.

Es handelt sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes um Mitglieder einer Familie. Ein Kind hat am vergangenen Montag und Dienstag den Kindergarten in Kamsdorf besucht. Der Kindergarten wurde deshalb vom Gesundheitsamt vorsorglich für die nächsten 14 Tage geschlossen und für alle Kinder und Erzieher, die an den beiden Tagen im Kindergarten waren, eine Quarantäne für 14 Tage verfügt.

Alle öffentlichen Veranstaltungen werden untersagt

In Reaktion auf die neue Lage hat Landrat Marko Wolfram (SPD) festgelegt, dass alle öffentlichen Veranstaltungen im Landkreis untersagt werden. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird am Sonnabend in der Ostthüringer Zeitung bekannt gemacht und tritt am Sonntag, dem 15. März 2020, in Kraft. Darüber hinaus wird eine weitere Allgemeinverfügung vorbereitet, nach der alle Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, unter Quarantäne gestellt werden.

Betreuung gesunder Kinder an Schulen gesichert

Das Bürgertelefon für Fragen zu Corona ist zusätzlich zu den bekannten Zeiten (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr) jetzt auch am Samstag und Sonntag von 8 bis 13 Uhr besetzt. Die Schulen in unmittelbarer Umgebung zu Kamsdorf – die Grundschule Könitz, die Grundschule Kamsdorf sowie die Regelschule in Unterwellenborn – bleiben für 14 Tage geschlossen. Die Betreuung von gesunden Kindern wird durch die Schulen gesichert. „Es besteht derzeit keine Notwendigkeit, alle Schulen im Landkreis zu schließen“, sagt Landrat Wolfram. „Wir müssen zunächst eine Notbetreuung für die gesunden Kinder organisieren. Ansonsten müssen unsere Klinik, die Arztpraxen, der Rettungsdienst, die Verwaltung und Betriebe wegen fehlender Mitarbeiter schließen und die Daseinsvorsorge im Landkreis bricht zusammen.“

Der Pandemiestab wird Freitag Mittag über weitere Maßnahmen beraten.